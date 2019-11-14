Son Dakika Haberleri: UEDAŞ'tan Keles'e 365 gün kesintisiz elektrik
Son Dakika Güncel UEDAŞ'tan Keles'e 365 gün kesintisiz elektrik - Son Dakika

UEDAŞ'tan Keles'e 365 gün kesintisiz elektrik

7 saat önce

Keles'e bundan sonra senenin 365 günü kesintisiz elektrik sağlayacak olan Bursa hattı bağlandı.

UEDAŞ'tan Keles'e 365 gün kesintisiz elektrik, System.String[]

Keles'e bundan sonra senenin 365 günü kesintisiz elektrik sağlayacak olan Bursa hattı bağlandı.


Geçtiğimiz yıllarda Keles ilçesinin en büyük meselesi olan elektrik hattında çalışmalar tamamlandı. Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Keles dağ ilçesi. Elektrik hatlarının birbirine bağlı olduğu direklerin bir çoğuna araçlarla ulaşılabilirken, bir çoğu sarp bölgelerde olması zaman kaybına sebebiyet veriyor. Bir arıza durumunda özellikle kış aylarında araçların ulaşabileceği bölgenin dışında kalan arızayı bulabilmek havanın şartlarına göre zorlaşmakta ve bu da uzun süre elektrik kesintisi demek.


Göreve başladığımız günden itibaren ilçemizin elektriksiz kalmaması için çalışmalarımızı başlattık ve bugün meyvesini yiyeceğiz.


Uludağ Elektrik (UEDAŞ) ile yapmış olduğumuz görüşmeler doğrultusunda ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Yardımlarından dolayı ilçemiz ve halkımız adına teşekkürü bir borç biliriz. Bugün itibariyle muhtemel bir arıza durumunda ilçemizi besleyecek olan Bursa-Keles hattı bağlanmış oldu. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Mehmet Keskin, Bursa, Keles, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:26 Kaynak: İHA
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