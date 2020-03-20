UEDAŞ'tan korona virüs nöbeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel UEDAŞ'tan korona virüs nöbeti - Son Dakika

UEDAŞ'tan korona virüs nöbeti

6 saat önce

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, korona virüs salgınına yönelik önlemlerini artırdı.

UEDAŞ'tan korona virüs nöbeti, System.String[]

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, korona virüs salgınına yönelik önlemlerini artırdı. SCADA sistemi ile tüm elektrik şebekesini 7/24 uzaktan kontrol eden UEDAŞ, saha ekiplerini de kesintisiz enerji için kritik bölgelere yoğunlaştırdı.


Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde kişiye hizmet veren UEDAŞ, korona virüse karşı bir dizi önlem aldı. Kesintisiz enerji hizmeti verebilmek için arıza onarım ve bakım ekiplerini kritik bölgelere yoğunlaştıran ve SCADA sistemi ile şebekeyi 24 saat uzaktan gözlemleyen UEDAŞ, bu zorlu süreçte ekiplerin sağlığı için de virüsten korunma yöntemlerini hayata geçirdi.


Dağıtılan enerjinin tamamının uzaktan görüntülenebildiği ve 413 istasyonu ile tüm ölçüm, izleme,kumanda faaliyetlerinin 24 saat kesintisiz uygulanabildiği SCADA sayesinde aboneler, kesinti sürelerinin kısa sürede çözülmesi noktasında mağduriyet yaşamıyor.


Vatandaşa kesintisiz enerjisi hizmeti sağlarken saha ekiplerinin sağlık kontrolleri ve önlemlerini sıkı tutan UEDAŞ, arıza onarım bakım merkezleri ve araçlarını da dezenfekte ettirdi. Ekiplerin eldiven takması zorunlu hale getirilirken vardiya saatlerinde oluşturulan yeni periyodlarla da AOB merkezlerindeki ekip yoğunluğunu kontrollü hale getirildi.


UEDAŞ'tan yapılan açıklamada ülkenin içinde bulunduğu bu zor süreçte vatandaşların kesintisiz enerji hizmeti alabilmesi adına tüm imkanların seferber edileceği duyuruldu. - BURSA

Limak Holding, Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:56 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı         
22:37
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!         
21:42
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı         
20:59
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti         
20:22
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor         
20:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 16:12:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UEDAŞ'tan korona virüs nöbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]