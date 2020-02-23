UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası, yarın Antalya'da başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası, yarın Antalya'da başlayacak - Son Dakika Spor

UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası, yarın Antalya'da başlayacak

6 saat önce

UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası, yarın Antalya'da başlayacak.

UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası, yarın Antalya'da başlayacak, System.String[]

UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası, yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya'daki turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya ve Paraguay'ın 16 yaş altı milli takımlarının katılacağı belirtildi.

Organizasyonda, karşılaşmaların berabere bitmesi durumunda kazananı seri penaltı atışlarının belirleyeceği aktarıldı. Penaltılarla kazanan takımın 2, kaybeden takımın ise 1 puan alacağı kaydedildi.

Mardan Stadı'nda gerçekleştirilecek turnuvanın maç programı şöyle:

Yarın:

12.30 İtalya-Fransa

15.30 Türkiye-Paraguay

26 Şubat Çarşamba:

12.30 Fransa-Paraguay

15.30 İtalya-Türkiye

29 Şubat Cumartesi:

12.30 Paraguay-İtalya

15.30 Türkiye-Fransa

Hacıoğlu: "Katılan takımların futbol seviyeleri çok üst düzeyde"

16 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Mehmet Hacıoğlu, çok kaliteli bir turnuva oynayacaklarını aktararak, şunları ifade etti:

"UEFA'nın bu organizasyonu bizim ülkemizde düzenlemesi çok önemli. Katılan takımların futbol seviyeleri çok üst düzeyde. Bizi ilgilendiren kısmı bu. Yani güçlü takımlara karşı oynayarak gelişebileceğimizi düşünüyoruz."

Paraguay, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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