UEFA, 2020/2021 sezonu Şampiyonlar Ligi takvimini duyurdu!
İşte UEFA'nın duyurduğu takvim;20 Ekim 2020: Grup Aşaması Başlangıcı16-17 ve 23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu Maçları6-7 ve 13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final Maçları27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 1. Maçlar29 Mayıs 2021: Final, İstanbul.
İşte UEFA'nın duyurduğu takvim;
20 Ekim 2020: Grup Aşaması Başlangıcı
16-17 ve 23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu Maçları
6-7 ve 13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final Maçları
27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 1. Maçlar
29 Mayıs 2021: Final, İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:11
Son Dakika › Spor › UEFA, 2020/2021 sezonu Şampiyonlar Ligi takvimini duyurdu! - Son Dakika Spor
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