UEFA, 2020/2021 sezonu Şampiyonlar Ligi takvimini duyurdu! - Son Dakika

UEFA, 2020/2021 sezonu Şampiyonlar Ligi takvimini duyurdu!

İşte UEFA'nın duyurduğu takvim;20 Ekim 2020: Grup Aşaması Başlangıcı16-17 ve 23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu Maçları6-7 ve 13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final Maçları27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 1. Maçlar29 Mayıs 2021: Final, İstanbul.

İşte UEFA'nın duyurduğu takvim;

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20 Ekim 2020: Grup Aşaması Başlangıcı


16-17 ve 23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu Maçları


6-7 ve 13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final Maçları


27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 1. Maçlar


29 Mayıs 2021: Final, İstanbul



Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:11 

Son Dakika Spor UEFA, 2020/2021 sezonu Şampiyonlar Ligi takvimini duyurdu! - Son Dakika Spor
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