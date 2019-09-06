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UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - İngiltere: 3 (Maç sonucu)

52 dakika önce

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 4. maçında Kocaeli'de İngiltere ile karşılaşan Ümit Milli Futbol Takımı sahadan 2-3 mağlup ayrıldı.

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - İngiltere: 3 (Maç sonucu), System.String[]

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 4. maçında Kocaeli'de İngiltere ile karşılaşan Ümit Milli Futbol Takımı sahadan 2-3 mağlup ayrıldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Orkun'un kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Mert Müldür, attığı şutla Aaron'un solundan topu filelerle buluşturarak milli takımı öne geçiren golü attı. 2-1


65. dakikada Morgan White'nin uzaktan sert şutu kaleci Altay'ın solundan az farkla auta çıktı.


73. dakikada Phil Fedon'ın sağ kanattan defansın arkasında verdiği pasla buluşan Eddie Nkeitah kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-2


74. dakikada ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Reis Nelson'un vuruşu kaleci Altay'ın ayaklarından sekerek ağlarla buluştu. 2-3


93. dakikada Eddie'nin kaleci Altay'ın üzerinden aşırttığı topu Hüseyin Türkmen uzaklaştırdı.


Stat: Kocaeli


Hakemler: Luis Godinho xx, Rui Miguel Martins Rsenmde Teixeira xx, Bruno Miguel Alves Jesus xx


Türkiye: Altay Bayındır xx, Mert Müldür xx, Hüseyin Türkmen xx, Berat Ayberk Özdemir xx (İlker dk. 81 x), Doğukan Sinik xxx (Hüseyin Atakan Üner dk. 70 x), Orkun Kökçü xx, Halil Dervişoğlu xx, Berkay Özcan xx (Muhayer dk. 44 xx), Ahmet Kutucu xx, Cemali Sertel xx, Ravil Tagır xx


Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Abdurrahim Dursun, Özer Özdemir, Rametullah Barişberk, Cenk Özkaçar, Murat Sağlam


Teknik Direktör: Vedat İnceefe


İngiltere: Aaron Ramsdale xx, Maximillian Aarons, Jonathan Panzo xx, Trevoh Chalobah xx, Tom Devies xx, Reiss Nelson xx (Rhain Brewster dk. 79 x), Morgan Gibbs-White xx (Ben Godfrey dk. 81 ?), Eddie Nketiah xx, Phil Foden xx, Steven Sessegnon xx (Mason Greenwood dk. 58 xx), Marc Guehi xx


Yedekler: Ellery Balcombe, Pöar Richards, Pliver Skipp, Todd Cantwell, James Justin, Eberchi Eze


Teknik Direktör: Aidy Boothroyd


Goller: Eddie Nketiah (dk. 4 ve 73), Reis Nelson (dk. 74) (İngiltere), Doğukan Sinik (dk. 25), Mert Müldür (dk. 50) (Türkiye)


Sarı kartlar: Tom Davies, Maximillian (İngiltere) - KOCAELİ

İngiltere, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
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