UEFA açıkladı! Kosova ile Rusya takımları arasında eşleşme olmayacak...

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kosova ve Rusya'nın takımları güvenlik riski sebebiyle yeni bir karar alınıncaya kadar UEFA organizasyonlarında eşleşemeyecekler." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada ayrıca, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda eşleşen iki ülke milli takımlarının maçlarının ise tarafsız sahalarda oynanacağı duyuruldu.



Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi yakından tanıyalım...



