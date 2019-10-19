Son Dakika Haberleri: UEFA açıkladı! Kosova ile Rusya takımları arasında eşleşme olmayacak...
Son Dakika Spor UEFA açıkladı! Kosova ile Rusya takımları arasında eşleşme olmayacak...

UEFA açıkladı! Kosova ile Rusya takımları arasında eşleşme olmayacak...

1 saat önce

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kosova ve Rusya'nın takımları güvenlik riski sebebiyle yeni bir karar alınıncaya kadar UEFA organizasyonlarında eşleşemeyecekler.

UEFA açıkladı! Kosova ile Rusya takımları arasında eşleşme olmayacak..., System.String[]

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kosova ve Rusya'nın takımları güvenlik riski sebebiyle yeni bir karar alınıncaya kadar UEFA organizasyonlarında eşleşemeyecekler." ifadesi kullanıldı.


Açıklamada ayrıca, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda eşleşen iki ülke milli takımlarının maçlarının ise tarafsız sahalarda oynanacağı duyuruldu.


Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi yakından tanıyalım...


Kosova, Rusya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:56 
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