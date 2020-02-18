UEFA, Ali Palabıyık'ı Eintracht Frankfurt-Salzburg maçında görevlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA, Ali Palabıyık'ı Eintracht Frankfurt-Salzburg maçında görevlendirdi - Son Dakika Spor

UEFA, Ali Palabıyık'ı Eintracht Frankfurt-Salzburg maçında görevlendirdi

7 saat önce

UEFA, hakem Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak maçta görev verdi.

UEFA, Ali Palabıyık'ı Eintracht Frankfurt-Salzburg maçında görevlendirdi, System.String[]

UEFA, hakem Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak maçta görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev alacak.

Eintracht Frankfurt, Ali Palabıyık, Frankfurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac geliyor
Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu PFDK'dan F.Bahçe ve Ahmet Nur Çebi'ye para cezası

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 19:04:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA, Ali Palabıyık'ı Eintracht Frankfurt-Salzburg maçında görevlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]