Son Dakika Haberleri: UEFA Antrenörlük Sistemi'nde Değişiklik

UEFA Antrenörlük Sistemi'nde Değişiklik

7 dakika önce

UEFA Antrenörlük Sistemi'nde yapılan değişiklikler sonrasında UEFA Pro Lisans Kursu'nun üye federasyonlar tarafından iki yılda bir açılabileceği ve katılımcı sayısının 20'yi geçmeyeceği bildirildi.

UEFA Antrenörlük Sistemi'nde Değişiklik, System.String[]
UEFA Antrenörlük Sistemi'nde yapılan değişiklikler sonrasında UEFA Pro Lisans Kursu'nun üye federasyonlar tarafından iki yılda bir açılabileceği ve katılımcı sayısının 20'yi geçmeyeceği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "UEFA JIRA Paneli, UEFA Antrenörlük Sistemi'nde yaptığı değişiklikler sonrasında UEFA Pro Lisans Kursu'nun üye federasyonlar tarafından iki yılda bir açılabileceğini ve katılımcı sayısının 20'yi geçemeyeceğini bildirmiştir. Bu düzenleme sonrasında TFF tarafından 2019 yılında açılması planlanan kurs iptal edilmiş olup, UEFA Pro Lisans Kursu'na katılmak isteyen antrenörlerimizin 2020 yılında kurs başvurusunu yenilemesi gerekmektedir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Spor
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