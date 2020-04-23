UEFA ara verilen yerel liglerle ilgili alınabilecek kararları açıkladı

UEFA, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen yerel lig ve kupaların, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden önce başlaması konusunda çalışıldığını açıkladı.



UEFA'dan yapılan açıklamada, "İki senaryo üzerine çalışıldı. İkisinde de yerel futbol organizasyonları, UEFA'nın kulüp müsabakalarından önce başlıyor. Birincisinde liglerin ağustos ayında yapılacak UEFA kulüp müsabakalarından önce bitirilmesi, diğerinde ise müsabakaların ligler devam ederken paralel olarak yapılması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.