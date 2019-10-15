Son Dakika Haberleri: UEFA asker selamına soruşturma başlattı
Son Dakika Spor UEFA asker selamına soruşturma başlattı

UEFA asker selamına soruşturma başlattı

1 saat önce

UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa ve Arnavutluk karşılaşmalarında gerçekleştirdiği asker selamına ilişkin disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

UEFA asker selamına soruşturma başlattı, System.String[]

UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa ve Arnavutluk karşılaşmalarında gerçekleştirdiği asker selamına ilişkin disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.A Milli Takım futbolcularının yapmış olduğu asker selamını, "Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranış" olarak nitelendiren ve Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa karşısında oynanan karşılaşmalarda Türkiye milli takım oyuncularının 'Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranışlarından dolayı' disiplin soruşturması başlatmak üzere Etik ve Disiplin Müfettişi atanmıştır."


- İstanbul
Arnavutluk, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:53 Kaynak: DHA
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