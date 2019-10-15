UEFA, asker selamına soruşturma başlattı
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UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine, Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım futbolcularının asker selamı vererek yaptığı gol sevincine soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:55 Kaynak: İHA
UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine, Fransa- Türkiye maçında A Milli Takım futbolcularının asker selamı vererek yaptığı gol sevincine soruşturma başlattı.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında Türkiye, dün akşam deplasmanda Fransa ile 1-1-1 berabere kaldı. Milliler, Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı gol sonrasında Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı vermişti.
UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine millerin bu gol sevinci için soruşturma başlattı ve TFF'den yazılı savunma istedi.
(İHA)
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