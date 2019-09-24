UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası'nda Türkiye, 1. Grup'ta Senegal'e 2-0 yenildi.

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada ikinci karşılaşmalar oynandı. İlk maçında Nijerya'ya 2-0 mağlup olan milli takım, Senegal'e de aynı skorla kaybetti.

Turnuvada üçüncü maçlar, 26 Eylül Perşembe günü oynanacak. Türkiye, gruptaki son maçında Guatemala'yla karşılaşacak.

Organizasyonda ikinci maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Türkiye-Senegal: 0-2

Guatemala-Nijerya: 1-5

2. Grup:

İskoçya- Kamerun: 2-0

Paraguay- Angola: 3-1