UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası'nda Türkiye, 1. Grup'ta Senegal'e 2-0 yenildi.
Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada ikinci karşılaşmalar oynandı. İlk maçında Nijerya'ya 2-0 mağlup olan milli takım, Senegal'e de aynı skorla kaybetti.
Turnuvada üçüncü maçlar, 26 Eylül Perşembe günü oynanacak. Türkiye, gruptaki son maçında Guatemala'yla karşılaşacak.
Organizasyonda ikinci maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Türkiye-Senegal: 0-2
Guatemala-Nijerya: 1-5
2. Grup:
İskoçya- Kamerun: 2-0
Paraguay- Angola: 3-1