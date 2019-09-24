Son Dakika Haberleri: UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası
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UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası

57 dakika önce

UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası'nda Türkiye, 1. Grup'ta Senegal'e 2-0 yenildi.

UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası, System.String[]

UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası'nda Türkiye, 1. Grup'ta Senegal'e 2-0 yenildi.

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada ikinci karşılaşmalar oynandı. İlk maçında Nijerya'ya 2-0 mağlup olan milli takım, Senegal'e de aynı skorla kaybetti.

Turnuvada üçüncü maçlar, 26 Eylül Perşembe günü oynanacak. Türkiye, gruptaki son maçında Guatemala'yla karşılaşacak.

Organizasyonda ikinci maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Türkiye-Senegal: 0-2

Guatemala-Nijerya: 1-5

2. Grup:

İskoçya- Kamerun: 2-0

Paraguay- Angola: 3-1

Türkiye, Senegal, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:00 Kaynak: AA
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