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UEFA Assist Uluslararası Futbol Turnuvası

1 saat önce

İstanbul'da 20-26 Eylül'de düzenlenecek UEFA Assist Uluslararası Futbol Turnuvası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

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İstanbul'da 20-26 Eylül'de düzenlenecek UEFA Assist Uluslararası Futbol Turnuvası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada Türkiye ile Nijerya, Senegal ve Guatemala mücadele edecek.

Milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular, 20 Eylül Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Turhan Sofuoğlu yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Atalay Gökçe (Gençlerbirliği), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)

Defans: Yusuf Erdem Gümüş, Ata Öztürk, Anıl Batın Aydın (Galatasaray), Abdullah Tazgel (Bursaspor), Serdar Saatçı (Beşiktaş), Özgür Deryol (Altınordu), Fatih Kanber (Fenerbahçe)

Orta saha: Ömer Turan Görgüç (Bursaspor), Ali Alperen Çelik (Trabzonspor), Efe Mustafa Çetin, Sarper Çağlar (Altınordu), Kaan Öztürk (Fenerbahçe), Emirhan Delibaş (Beşiktaş), Kazımcan Karataş (Altay), Hüseyin Biber, Şener Kaya (Konyaspor)

Forvet: Alaattin Mumci (Trabzonspor), Doğukan Ünal (Eskişehirspor)

Maç programı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek organizasyonda milli takımın yapacağı maçların programı şöyle:

22 Eylül Pazar:

11.30 Nijerya-Türkiye

24 Eylül Salı:

16.30 Türkiye-Senegal

26 Eylül Perşembe:

11.30 Türkiye-Guatemala

Futbol, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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