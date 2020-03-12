UEFA, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını koronavirüs konusunu görüşmek üzere 17 Mart'ta video... - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını koronavirüs konusunu görüşmek üzere 17 Mart'ta video... - Son Dakika Spor

UEFA, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını koronavirüs konusunu görüşmek üzere 17 Mart'ta video...

7 saat önce

UEFA, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını koronavirüs konusunu görüşmek üzere 17 Mart'ta video konferans ile toplantıya davet etti.

UEFA, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını koronavirüs konusunu görüşmek üzere 17 Mart'ta video..., System.String[]

UEFA, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını koronavirüs konusunu görüşmek üzere 17 Mart'ta video konferans ile toplantıya davet etti. - İSTANBUL

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:34 Kaynak: İHA
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