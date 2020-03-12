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UEFA, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını koronavirüs konusunu görüşmek üzere 17 Mart'ta video...
7 saat önce
UEFA, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını koronavirüs konusunu görüşmek üzere 17 Mart'ta video konferans ile toplantıya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:34 Kaynak: İHA
UEFA, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını koronavirüs konusunu görüşmek üzere 17 Mart'ta video konferans ile toplantıya davet etti. - İSTANBUL
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