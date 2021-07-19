UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Trabzonspor ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Temsilcilerimiz Trabzonspor ile Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sivasspor ise Petrocup'ı geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Batumi-BATE Borisov eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
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