UEFA Avrupa Konferans Ligi: Dinamo Batumi: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Dinamo Batumi: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında DG Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında DG Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 golsüz tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 15. dakikada Dinamo Batumi'nin sol kanattan kullandığı kornerin devamında Mamuchashvili, ceza sahası dışından meşin yuvarlağı auta gönderdi. 18. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Fayçal Fajr, ceza yayının gerisinden vurdu, top üstten auta gitti. 33. dakikada Dinamo Batumi ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Azaroc doğrudan kaleyi denedi. Kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi. Stat: Batumi Hakemler: Irfan Peljto xx, Senad Ibrisimbegovic xx, Davor Beljo xx Dinamo Batumi: Lazare Kupatadze xx, Oleksandr Azatsky xx, Irakli Azarovi xx, Mamuka Kobakhidze xx, Benjamin Teidi xx, Jambul Jighauri xx, Giuly Mandzhgaladze xx, Vladimer Mamuchashvili xx, Sandro Altunashvili xx, Flamarion xx, Grigol Chabradze x Yedekler: Mikheil Alavidze, Gagi Margvelashvili, Tornike Gaprindashvili, Valerian Tevdoradze, Giorgi Navalovski, Malkhaz Gagoshidze, Giorgi Nikabadze, Giorgi Pantsulaia, Lasha Shindagoridze Teknik Direktör: George Geguchadze Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Uğur Çiftçi xxx, Goutas x, Caner xxx, Koray Altınay xx, Azubuike xx, Hakan Arslan xx, Fajr xxx, Sefa Yılmaz xx, Kayode xx, Yatabare x Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Jorge Felix, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin, Leke James Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Sarı kart: Azubuike (Sivasspor) (Oğuzhan Sarzep/İHA)

Son Dakika

Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek

Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor

Acılı kadının feryatları yürek yaktı! Küçük çocuk, annesinin kullandığı traktörün tekerinin altında kaldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Görenler abla- kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu

Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım

CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan