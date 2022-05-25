UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline doğru - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline doğru

25.05.2022 22:08

Stadyum önünden taraftarlardan görüntüler Stadyum içerisinden görüntüler UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline doğruİtalya'nın Roma takımıyla, Hollanda'nın Feyenoord takımı arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı için, Roma Olimpiyat Stadı'na...

Stadyum önünden taraftarlardan görüntüler

Stadyum içerisinden görüntüler UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline doğru

İtalya'nın Roma takımıyla, Hollanda'nın Feyenoord takımı arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı için, Roma Olimpiyat Stadı'na dev ekranlar kuruldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesi Olimpiyat Stadı etrafında buluşarak meşaleler yakarak takımları için tezahüratta bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline doğru
UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline doğru
UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline doğru
UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline doğru

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Hollanda'da kiralar sınırlandırılıyor Hollanda'da kiralar sınırlandırılıyor UEFA Avrupa Konferans Ligi finali için takımlar Tiran'a geldi UEFA Avrupa Konferans Ligi finali için takımlar Tiran'a geldi
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Atatürk Olimpiyat Stadı, Hollanda, Tiran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline doğru - Son Dakika


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