Stadyum önünden taraftarlardan görüntüler

Stadyum içerisinden görüntüler UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline doğru

İtalya'nın Roma takımıyla, Hollanda'nın Feyenoord takımı arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı için, Roma Olimpiyat Stadı'na dev ekranlar kuruldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesi Olimpiyat Stadı etrafında buluşarak meşaleler yakarak takımları için tezahüratta bulundu.