UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da çekildi - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da çekildi

26.08.2022 16:43
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da çekildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belli oldu.

UEFA Konferans Avrupa Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralarla belli oldu. Kura çekiminde Türkiye'den Medipol Başakşehir ve Sivasspor yer aldı. Kura çekimini Teknik Direktör Volkan Demirel ve 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi final elçisi Vladimir Smicer gerçekleştirdi. Başakşehir A Grubu'nda Fiorentina, Hearts ve Riga ile eşleşirken, Sivasspor da G Grubu'nda Slavia Prag, CFR Cluj ve Balkani ile eşleşti.

Grup maçları, 8 Eylül'de başlayacak ve 3 Kasım'da sona erecek. Final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer aldı. Grup birincileri, doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Medipol Başakşehir, Fiorentina, Hearts, Rigas Skola

B Grubu: West Ham United, FC Steaua, Anderlecht, Silkeborg

C Grubu: Villarreal, Hapoel Beer-Sheva, Austria Wien, Lech Poznan

D Grubu: Partizan, Köln, Nice, Slovacko

E Grubu: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz, Dnipro

F Grubu: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgarden

G Grubu: Slavia Prag, CFR Cluj, Sivasspor, Ballkani

H Grubu: Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris Vilnius, Pyunik

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın/İHA)

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Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da çekildi - Son Dakika
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