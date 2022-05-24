UEFA Avrupa Konferans Ligi kupası Arnavutluk'un başkentinde

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki "İskenderbey" meydanında gerçekleşen etkinlikle bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının şampiyonluk kupası tanıtıldı. Kupanın sergilendiği meydanda sporseverlerin yanı sıra Tiran Belediye Başkanı Erion Veliay, Arnavutluk Futbol Federasyonu (FSHF) Başkanı Armand Duka ile Galatasaray'ın eski futbolcularından Lorik Cana da yer aldı.