UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oluyor - Son Dakika

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Yarı Final ikinci maçları Roma-Leicester ve Marsilya- Feyenoord arasında oynanacak.

UEFA tarafından ilk kez 2021-2022 sezonunda uygulamaya konulan Konferans Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları yarın akşam oynanacak. 28 Nisan tarihinde oynanan ilk maçların ardından yarınki karşılaşmalar sonrası finale yükselen 2 takım belli olacak.

Milli futbolcular karşı karşıya

Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmada Feyenoord, Marsilya'yı 3-2 mağlup ederek Fransa'ya avantajlı skorla gidiyor. Milli futbolcu Orkun Kökçü karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde yer aldı. Turnuvaya 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayan Hollanda ekibinde Orkun, 16 maçta forma giyerken 2 gole imza attı. Bir başka milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği İngiliz Leicester City ise sahasında 1-1 berabere kaldığı Roma karşısında final arayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Yarı Final rövanş maçların programı şöyle:

5 Mayıs Perşembe:

Roma - Leicester City (1-1)

Marsilya - Feyenoord (2-3)

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da oynanacak.

(İHA)