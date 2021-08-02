Ülkemizi Trabzonspor ve Sivasspor'un temsil ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu.

Temsilcimiz Sivasspor, 3. Ön eleme Turu'nda Dinamo Batumi'yi elemesi halinde play-off turunda Lokomotiv Plovdiv - Kopenhag eşleşmesinin galibiyle oynayacak. 3. Ön eleme turunda Molde ile karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor ise, Molde'yi elemesi halinde play-off turunda AS Roma'nın rakibi olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ise Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans ligi play-off turunda Vojvodina - LASK eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu karşılaşmaları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.