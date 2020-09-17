Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti sona erdi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek tur atladı.

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