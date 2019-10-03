Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Lig: Trabzonspor: 0 - Basel: 1 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Haber

UEFA Avrupa Lig: Trabzonspor: 0 - Basel: 1 (Maç devam ediyor)

10 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırlıyor.

UEFA Avrupa Lig: Trabzonspor: 0 - Basel: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası konuk ekibin 1-0 üstünlüğü geçildi. - TRABZON

Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Wolverhampton'a 1-0 yenidi
Beşiktaş'ta N'Koudou, Wolverhampton maçı kadrosundan çıkarıldı! ABD'li komutan Wolters, Türkiye ve ABD arasındaki F35 krizine ilişkin açıklama yaptı Beşiktaş son dakikada gol yiyince taraftarlar çıldırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 22:41:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Lig: Trabzonspor: 0 - Basel: 1 (Maç devam ediyor)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]