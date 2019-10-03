UEFA Avrupa Lig: Trabzonspor: 0 - Basel: 1 (Maç devam ediyor)
10 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:31 Kaynak: İHA
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası konuk ekibin 1-0 üstünlüğü geçildi. - TRABZON
Beşiktaş, Wolverhampton'a 1-0 yenidi Beşiktaş'ta N'Koudou, Wolverhampton maçı kadrosundan çıkarıldı! ABD'li komutan Wolters, Türkiye ve ABD arasındaki F35 krizine ilişkin açıklama yaptı Beşiktaş son dakikada gol yiyince taraftarlar çıldırdı!