Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu - Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana, Malatya'da
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu - Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana, Malatya'da

11 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu - Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana, Malatya'da, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldi.
Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen Slovenya ekibi, otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Olimpija Ljubljana ekibi, bugün akşam saatlerinde Yeni Malatya Stadı'nda yapacağı antrenman sonrası maç saatini bekleyecek.
Ljubljana, Slovenya, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:17 Kaynak: AA
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