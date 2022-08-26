UEFA Avrupa Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi - Ahmet Ağaoğlu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi - Ahmet Ağaoğlu

26.08.2022 15:52

UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile yer aldıkları H Grubu için, "Dengeli bir gruba düştük" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Trabzonspor da H Grubu'nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti. Kura çekimine katılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hem Fenerbahçe hem biz kendi güçlerine yakın takımlarla eşleştiklerini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Daha sıkıntı gruplar vardı. Trabzonspor açısından baktığımız zaman bu gruptan şansımız da yardım ederse, oyuncularımızın form grafiği de üst seviyede olursa çıkabileceğimi bir grup. Şahsen G Grubu'nu tercih ederdim. G Grubu çıktı ama iki Fransız takımı aynı grupta olamayacağı için Nantes ile yer değiştirdik. Diğer takımların güçlerini ve form grafiklerini göz önüne alırsak çok dengeli bir gruba düştüğümüzü söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Ülke futbolu olarak gelmiş olunan noktayı çok iyi analiz etmemiz lazım"

Realist değerlendirme yapmaları gerektiğini ifade eden Başkan Ağaoğlu, "Ülke futbolu olarak geldiğimiz nokta, önümüzdeki sene lig birincisi iki eleme ve play-off maçı oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek. Önümüzdeki sene Sırbistan şampiyonu direkt gidecek. Bu herhalde iki lig arasındaki güç farkını en iyi şekilde ortaya koyuyor. UEFA'nın terazisi şaşmaz. Hep doğru tartıyor. Ülke futbolu olarak bugün gelmiş olunan noktayı çok iyi analiz etmemiz lazım. 25 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde eleme ve play-off oynamak zorunda kaldık. Futbol adına, futbolu yönetenler olarak bunda hepimizin sorumluluğu var. Yıllarca algılar üzerinden kendi takımımızın şampiyonluğu, başarısı peşinde koşarken, hem kulüplerimizin ekonomisini aynı zamanda sportif performansını olumsuz yönde etkileyecek ne kadar yanlış varsa hepsini bir arada yaptık. Bugün içinde bulunduğumuz durum bu. Şapkamızı önümüze koyup her şeyi yeniden değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek zorundayız"

Ülke puanının önemine değinen Ahmet Ağaoğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isterdik. Söylediğim sözlerin doğrultusunda hem Fenerbahçe'ye hem Trabzonspor'a hem Başakşehir'e hem Sivaspor'a çok büyük sorumluluk düşüyor. Sadece kendi takımımızın başarısı değil. Yıllarca erittiğimiz ülke puanı açısından son derece önemli maçlar oynayacağız. Fenerbahçe'nin de kendi gücüne yakın takımlarla bir gruba düştüğünü düşünüyorum. Kazanacağımız maçlar ve puanlar her şeyin ötesinde ileriyi dönük olarak önceki futbolu yönetenler sorumluluklarını gereğini yerine getirmediler. Bu bizim içim bahane olmamalı. Biz sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek zorundayız" açıklamasında bulundu.

"Bu ligde başarılı olmak ülke puanı açısından önemli"

Trabzonspor taraftarı için de konuşan Ağaoğlu, "Bana göre dünyanın en iyi en farklı en karizmatik ve yapmış olduğu kutlamalarla dünyada isminden söz ettiren bir taraftar grubu. Onlar çok daha iyisini hak ediyorlar. Şampiyonlar Ligi'nin dev takımlarını seyrettirmek bizim en büyük hayalimiz ve amacımızdı. Ülke futbolunun da yerinin burası olduğu gerçeğinden de hareket edersek bunu Trabzonspor taraftarı, Avrupa Ligi'ni başlangıç basamağı olarak kabul etsin. Bu ligde başarılı olmak ülke futbolu açısından önemli" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel UEFA Avrupa Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi - Ahmet Ağaoğlu - Son Dakika

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