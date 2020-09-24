UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu: Rosenborg: 0 Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Alanyaspor, deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanattan Hedenstad'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Islamovic'in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
26. dakikada Bareiro'nun pasında topla buluşan Efecan sağ kanattan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
45. dakikada ceza saha sol çaprazdan Bakasetas'ın yerden sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
Stat: Lerkendal
Hakemler: Kristo Tohver xx, Silver Koiv xx, Sten Klaasen xx
Rosenborg: Hansen xx, Pa Konate xx, Eyjolfsson xx, Hedenstad xx, Reginiussen xx, Konradsen xx, Zachariassen xx, Skjelbred xx, Carlo Holse xx, Adegbenro xx, Islamovic xx
Yedekler: Lund, Reitan, Hovland, Ceide, Tagseth, Helland, Borven
Teknik Direktör: Age Hareide
Alanyaspor: Marafona xx, Caulker xx, Moubandje xx, Juanfran xx, Tzavellas xx, Bakasetas xx, Efecan Karaca xx, Fatih Aksoy xx, Davidson xx, Salih Uçan xx, Bareiro xx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Siopis, Onur Bulut, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl, Babacar, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı kartlar: Reginiussen, Zachariassen (Rosenborg) - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:49 - Kaynak: İHA
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