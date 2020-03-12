UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 0 - FC Kopenhag: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 0 - FC Kopenhag: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 0 - FC Kopenhag: 0 (İlk yarı)

39 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 0 - FC Kopenhag: 0 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada ceza sahası dışında topu kapan Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Crivelli'ye çarpıp yön değiştirdi ve direkten oyun alanına geri döndü.


9. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Johansson kurtardı.


30. dakikada Zeca'nın verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Santos'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.


33. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası dışına yerden verdiği pasta Demba Ba'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.


Stat: Fatih Terim


Hakemler: William Collum xx, Francis Connor xx, David McGeachie xx


Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx, İrfan xx, Aleksic xx, Visca xx, Crivelli xx, Demba Ba xxx


Yedekler: Volkan, Mehmet, Gulbrandsen, Ponck, Uğur, Azabuike, Robinho


Teknik Direktör: Okan Buruk


FC Kopenhag: Johnsson xx, Varela xx, Nelsson xx, Bjelland xx, Bengtsson xx, Biel xx, Zeca xx, Stage xx, Daramy xx, Falk xx, Santos xx


Yedekler: Grytebust, Papagiannopoulos, Fischer, Thomsen, Bartolec, Oviedo, Kaufmann


Teknik Direktör: Stale Solbakken


Sarı kartlar: İrfan (Başakşehir), Santos (FC Kopenhag) - İSTANBUL

Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar Medipol Başakşehir-Kopenhag maçında son 15 dakika! Canlı anlatım

Son Dakika Haberleri
22:26 TBMM Genel Kurulu
22:26 İtalya Serie A'da bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı
22:20 NBA'de Utah Jazz'ın bir oyuncusuna daha koronavirüs bulaştı
22:16 Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
22:08 Beşiktaş Kulübü'nden taraftarına uyarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 22:28:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 0 - FC Kopenhag: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]