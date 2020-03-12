UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 1 - FC Kopenhag: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 1 - FC Kopenhag: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 1 - FC Kopenhag: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 1 - FC Kopenhag: 0 (Maç sonucu), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı ağırladı. Turuncu-lacivertliler müsabakayı Visca'nın penaltı golüyle 1-0 kazanarak avantaj elde etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


76. dakikada Visca'nın ortasında ceza sahası içinde Robinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem William Collum penaltı noktasını gösterdi.


88. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


Stat: Fatih Terim


Hakemler: William Collum xx, Francis Connor xx, David McGeachie xx


Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx (Gulbrandsen dk. 85 ?), İrfan xx, Aleksic xx, Visca xxx (Azabuike dk. 90+1 ?), Crivelli xx (Robinho dk. 74 xx), Demba Ba xxx


Yedekler: Volkan, Mehmet, Ponck, Uğur


Teknik Direktör: Okan Buruk


FC Kopenhag: Johnsson xx, Varela xx, Nelsson xx, Bjelland xx, Bengtsson xx, Biel xx (Bartolec dk. 89 ?), Zeca xx, Stage xx, Daramy xx (Kaufmann dk. 62 xx), Falk xx, Santos xx (Fischer dk. 82 ?)


Yedekler: Grytebust, Papagiannopoulos, Thomsen, Oviedo


Teknik Direktör: Stale Solbakken


Gol: Visca (dk. 88 pen.) (Başakşehir)


Sarı kartlar: İrfan, Crivelli, Azabuike (Başakşehir), Santos (FC Kopenhag) - İSTANBUL

Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Crivelli oyuna devam edemedi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde

Son Dakika Haberleri
04:11 Ankara'da kritik Süper Lig maçı! Çaykur Rizespor kazanırsa iddaa'da...
02:38 Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
02:20 Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bazı spor müsabakaları yapılmayacak
02:12 Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı
02:08 Göksel Gümüşdağ: "Ülke puanına önemli bir katkı sağladık"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 05:20:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 1 - FC Kopenhag: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]