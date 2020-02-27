UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 4 – Sporting Lizbon: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Güncel UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 4 – Sporting Lizbon: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 4 – Sporting Lizbon: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu 2. maçında Başakşehir evinde Sporting Lizbon'u ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 4 – Sporting Lizbon: 1 (Maç sonucu), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu 2. maçında Başakşehir evinde Sporting Lizbon'u ağırladı. İlk maçta rakibine 3-1 mağlup olan Başakşehir, sahasında 4-1 galip gelerek adını son 16 turuna yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol tarafta topla buluşan Clichy'nin ortasında arka direkte Aleksic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

17. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Acuna'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kontrol etti.

31. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Demba Ba'nın kafa vuruşu kaleci Maximiano'dan oyun alanı içine döndü. Dönen topa Skrtel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45. dakikada sağ taraftan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta top köşeden filelerle buluştu. 2-0

56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın şutunu kaleci Maximiano kurtardı. Dönen topa bir kez daha vuran Demba Ba'nın şutunda Maximiano bir kez daha gole izin vermedi.

68. dakikada sol tarafta Acuna'nın ceza sahası içine açtığı ortada Vietto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

117. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caiçara savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Lahoz penaltı noktasını gösterdi.

119. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Antonio Lahoz xx, Pau Devis xx, Roberto Palomar xx

Başakşehir: Mert Günok xxx, Caiçara xx, Skrtel xxx, Epureanu xx, Clichy xx, Azubuike xx (Berkay dk. 77 xx), Aleksic xx, İrfan Can xx (Robinho dk. 89 x), Edin Visca xxxx (Ponck dk. 120 ?), Elia xx (Gulbrandsen dk. 85 ?), Demba Ba xxx

Yedekler: Volkan, Mahmut, Uğur,

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sporting Lizbon: Maximiano x, Tiago Ilori x, Coates xx, Acuna xx, Vietto xx, Ristovski xx, Battaglia xx, Wendel x (Henrique dk. 107 ?), Jovane Cabral x (Doumbia dk. 73 xx), Bolasie x (Plata dk. 60 xx), Sporar xx

Yedekler: Sousa, Rosier, Borja, Mendes

Teknik Direktör: Emanuel Ferro

Goller: Skrtel (dk. 31), Aleksic (dk. 45), Visca (dk. 90+2 ve 119 pen.) (Başakşehir), Vietto (dk. 68) (Sporting Lizbon)

Sarı kartlar: Okan Buruk (TD), Aleksic, Clichy, Epureanu, İrfan (Başakşehir), Wendel, Viett, Platao (Sporting Lizbon)

(İHA)

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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