UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir puanla tanıştı; Beşiktaş evinde kaybetti
28 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir puanla tanıştı; Beşiktaş evinde kaybetti
UEFA Avrupa Ligi J ve K Grubu'nda mücadele veren iki Türk ekibi Medipol Başakşehir ve Beşiktaş gruplardaki ikinci maçlarına çıktı.
K Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Slovakya'dan Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenilen siyah-beyazlılar, İngiliz Wolverhampton Wanderers'ı evinde yenmeyi başaramadı. 90+3'te Boly'nin golüne engel olamayan Beşiktaş grupta ikinci yenilgisini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:16
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