UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir puanla tanıştı; Beşiktaş evinde kaybetti

UEFA Avrupa Ligi J ve K Grubu'nda mücadele veren iki Türk ekibi Medipol Başakşehir ve Beşiktaş gruplardaki ikinci maçlarına çıktı.



K Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Slovakya'dan Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenilen siyah-beyazlılar, İngiliz Wolverhampton Wanderers'ı evinde yenmeyi başaramadı. 90+3'te Boly'nin golüne engel olamayan Beşiktaş grupta ikinci yenilgisini aldı.