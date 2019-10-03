Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir puanla tanıştı; Beşiktaş evinde kaybetti
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UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir puanla tanıştı; Beşiktaş evinde kaybetti

28 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir puanla tanıştı; Beşiktaş evinde kaybetti

UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir puanla tanıştı; Beşiktaş evinde kaybetti, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J ve K Grubu'nda mücadele veren iki Türk ekibi Medipol Başakşehir ve Beşiktaş gruplardaki ikinci maçlarına çıktı.


K Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Slovakya'dan Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenilen siyah-beyazlılar, İngiliz Wolverhampton Wanderers'ı evinde yenmeyi başaramadı. 90+3'te Boly'nin golüne engel olamayan Beşiktaş grupta ikinci yenilgisini aldı.

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Başakşehir, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:16 
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