UEFA Avrupa Ligi: Basel: 2 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Basel: 2 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

UEFA Avrupa Ligi: Basel: 2 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı İsviçre temsilcisi Basel'e 2-0'lık skorla mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi: Basel: 2 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı İsviçre temsilcisi Basel'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Elenmesi daha önce kesinleşen Trabzonspor, Avrupa'ya mağlubiyetle veda etmiş oldu.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada sol kanatta topla buluşan Pululu'nun sol çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.


67. dakikada Stocker'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Okafor'un ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.


72. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Okafor'un içeri çevirdiği topa Erce ön direkte müdahale etti. Erce'nin müdahalesiyle topu önünde bulan Stocker'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0


86. dakikada Xhaka'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Campo'nun plase şutunda meşin yuvarlağı Erce kornere çeldi.


90+2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Avdijaj'ın şutunda top auta çıktı.


Stat: Saint Jakob Park


Hakemler: Aleksandar Stavrev xx, Marjan Kirovski xx, Dejan Kostadinov xx


Basel: Omlin xx, Widmer xxx, Eray xx, Alderete xx, Petretta xx, Xhaka xx, Frei xx, Stocker xx, Pululu xx (Okafor dk. 65 x), Zuffi xx (Campo dk. 78 x), Cabral xx (Ademi dk. 71 x)


Yedekler: Nikolic, Bergström, Riveros, Zhegrova


Teknik Direktör: Marcel Koller


Trabzonspor: Erce xx, Serka Asan xx, Hosseini xx (Campi dk. 71 x), Fernandes xx, Abdurrahim Dursun xx, Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xx, Onazi xx (Muhammet Akpınar dk. 51 x), Fıratcan Üzüm xx, Avdijaj xx, Ekuban xx (Kerem Baykuş dk. 78 x)


Yedekler: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Behlül Aydın


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Widmer (dk. 21), Stocker (dk. 72) (Basel)


Sarı kartlar: Abdulkadir Parmak, Serkan Asan (Trabzonspor) - BASEL

Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:47 Kaynak: İHA
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