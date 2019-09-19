UEFA Avrupa Ligi başlıyor: Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, ilk maçlarında deplasmanda sahaya çıkacak. Bu akşam oynanması beklenen karşılaşmalar saat kaçta başlıyor? Hangi kanalda yayınlanıyor?
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:15
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