Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi başlıyor: Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi başlıyor: Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları saat kaçta, hangi kanalda?

39 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, ilk maçlarında deplasmanda sahaya çıkacak. Bu akşam oynanması beklenen karşılaşmalar saat kaçta başlıyor? Hangi kanalda yayınlanıyor?

UEFA Avrupa Ligi başlıyor: Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları saat kaçta, hangi kanalda?, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları, bu akşam gruplarda ilk hafta maçları için sahaya çıkıyor.


Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, ilk maçlarında deplasmanda mücadele edecek.

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Trabzonspor, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:15 
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