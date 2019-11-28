Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Slovan Bratislava: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Slovan Bratislava: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında Beşiktaş, Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı konuk ediyor. Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir gruptan nasıl çıkar? İşte yanıtı Medipol Başakşehir, Roma'ya 3-0 yenildi! Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı Başakşehir, Avrupa'da 3 maç sonra yenildi