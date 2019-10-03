Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Wolverhampton: 0 (Maç devam ediyor)
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UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Wolverhampton: 0 (Maç devam ediyor)

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında Beşiktaş, İngiliz ekibi Wolverhampton'ı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Wolverhampton: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında Beşiktaş, İngiliz ekibi Wolverhampton'ı konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:16 Kaynak: İHA
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