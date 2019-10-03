UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Wolverhampton: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'ı konuk etti. İngiliz ekibi maçın uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sağ taraftan Caiçara'nın arka direğe yaptığı ortada İrfan Can, Aleksic'e indirdi. Aleksic'in ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarından yaptığı sert vuruşta kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
6. dakikada sağ çaprazdan Kramer'in yaptığı ortada ön direkte Thuram'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Mert kornere çeldi.
24. dakikada İrfan Can'ın ara pasında Crivelli rakip yarı sahasında topla buluştu. Crivelli de sağ taraftan bindirme yapan Visca'ya pasını aktardı. Visca'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sommer'den oyun alanına döndü.
36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can'ın yaptığı sert vuruşta kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
47. dakikada Caner'in ceza sahası dışından sert şutu, kaleci Patricio'nun kucağında kaldı.
55. dakikada sağ köşeden kazanılan serbest vuruşta Moutinho'nun ön direğe yaptığı ortaya yükselen Jimenez'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
67. dakikada Saiss'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Karius topu yumrukladı.
68. dakikada Adem Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşu auta çıktı.
83. dakikada gelişen Wolverhampton atağında savunma arkasında topla buluşan Cutrone'nin şutu az farkla yandan auta çıktı.
90+3. dakikada savunmanın arkasına atılan topta meşin yuvarlağı kapan Boly yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Harald Lechner xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx
Beşiktaş: Karius xx, Douglas xx, Vida xx, Necip xx, Rebocho xx, Elneny x, Dorukhan xx (Oğuzhan dk. 79 '), Lens xx (Gökhan Gönül dk. 84 '), Caner x, Adem Ljajic xx, Güven Yalçın ' (Umut dk. 27 ?)
Yedekler: Utku, Enzo, Atiba, Boyd
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Wolverhampton: Patricio xx, Boly xxx, Coady xx, Saiss xxx, Neves xx, Moutinho xxx, Jonny xx, Doherty xx, Neto x (Traore dk. 46 xx), Gibbs-Whit xx (Dendoncker dk. 62 xx), Jimenez xx (Cutrone dk. 79 xx)
Yedekler: Ruddy, Vallejo, Bennett, Vinagre
Teknik Direktör: Nuno Santo
Gol: Boly (dk. 90+3) (Wolverhampton)
Sarı kartlar: Dorukhan, Abdullah Avcı (Teknik Direktör) (Beşiktaş), Jonny (Wolverhampton)
(İHA)