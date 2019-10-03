Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Wolverhampton: 1 (Maç sonucu)
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UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Wolverhampton: 1 (Maç sonucu)

49 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'ı konuk etti.

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Wolverhampton: 1 (Maç sonucu), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'ı konuk etti. İngiliz ekibi maçın uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Caner'in ceza sahası dışından sert şutu, kaleci Patricio'nun kucağında kaldı.


55. dakikada sağ köşeden kazanılan serbest vuruşta Moutinho'nun ön direğe yaptığı ortaya yükselen Jimenez'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.


67. dakikada Saiss'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Karius topu yumrukladı.


68. dakikada Adem Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşu auta çıktı.


83. dakikada gelişen Wolverhampton atağında savunma arkasında topla buluşan Cutrone'nin şutu az farkla yandan auta çıktı.


90+3. dakikada savunmanın arkasına atılan topta meşin yuvarlağı kapan Boly yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1


Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Harald Lechner xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx


Beşiktaş: Karius xx, Douglas xx, Vida xx, Necip xx, Rebocho xx, Elneny x, Dorukhan xx (Oğuzhan dk. 79 '), Lens xx (Gökhan Gönül dk. 84 '), Caner x, Adem Ljajic xx, Güven Yalçın ' (Umut dk. 27 ?)


Yedekler: Utku, Enzo, Atiba, Boyd


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Wolverhampton: Patricio xx, Boly xxx, Coady xx, Saiss xxx, Neves xx, Moutinho xxx, Jonny xx, Doherty xx, Neto x (Traore dk. 46 xx), Gibbs-Whit xx (Dendoncker dk. 62 xx), Jimenez xx (Cutrone dk. 79 xx)


Yedekler: Ruddy, Vallejo, Bennett, Vinagre


Teknik Direktör: Nuno Santo


Gol: Boly (dk. 90+3) (Wolverhampton)


Sarı kartlar: Dorukhan, Abdullah Avcı (Teknik Direktör) (Beşiktaş), Jonny (Wolverhampton) - İSTANBUL

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
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