UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 2 - Slovan Bratislava: 1 (Maç sonucu)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında Slovan Bratislava'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 2-1 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Boyd'un sağdan yaptığı ortada Roco'nun indirdiği topu Umut'tan önce kaleci Greif yumruklayarak uzaklaştırdı.

18. dakikada sol kanattan atağa kalkan Pedro Rebocho ceza sahası içine ortaladı. Zor pozisyonda yükselen Diaby kafayı vurdu ancak top dışarı çıktı.

29. dakikada Caner'in soldan yaptığı sert ortada savunmadan seken topu Oğuzhan tamamlamak istedi ancak yıldız oyuncu istediği vuruşu yapamadı, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

35. dakikada de Marco'nun soldan yaptığı ortada Pedro Rebocho'nun ıskaladığı top Erik Daniel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

44. dakikada Erik Daniel'in pasında savunmanın arkasına sarkan Sporar kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.

51. dakikada Adem Ljajic'in pasında araya giren Holman, topu Erik Daniel'e çıkardı. Daniel'in ceza sahası dışından sert şutunu Karius oyun alanına çeldi. Dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

55. dakikada Slovan Bratislava'nın kazandığı serbest vuruşta Holman'ın sert şutu, Karius'un göğsüne çarparak kornere çıktı.

64. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rharsalla'nın ortasına penaltı noktasına yükselen Holman'ın şutu üstten auta çıktı.

73. dakikada Ljajic ceza sahası içinde Oğuzhan'ı gördü. Hızlı gelişen atakta Oğuzhan'da pasını Umut'a çıkardı. Umut'un rakibinden dönerek sıyrıldığı pozisyondaki sert şutu üst direkten döndü.

75. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ortasında Roco'nun kafa vuruşunda üst direğe çarpan top filelerle buluştu. 1-1

84. dakikada Caner'in savunma arakasında attığı topta Umut Nayir kaleci ile karşı karşıya kaldı. Umut'un şutunu Greif çıkardı.

90. dakikada Caner Erkin'in sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Diaby'nin rakiplerini çalımlayarak ceza alanı içine girdiği pozisyonda yerde kalması sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem Ljajic, takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Enea Jorgji x, Ridiger Çokaj xx, Rejdi Avdo xx

Beşiktaş: Karius xx, Necip xx, Vida xx, Roco xx, Rebocho x (Adem Ljajic dk. 46 x), Oğuzhan x (Güven Yalçın dk. 77 xx), Elneny xx, Boyd x (N'Koudou dk. 46 xx), Diaby x, Caner xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Utku, Gökhan, Erdoğan Kaya, Erdem Seçgin

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Slovan Bratislava: Greif xx, Bajric xxx, Abena xx, Bozhikov xxx, de Marco xxx, Kamps xx, Holman xx (Ljubicic dk. 83 ?), Rabiu xx, Khadfi xx (Drazic dk. 76 x), Erik Daniel xxx (Ratao dk. 87 ?), Sporar xx

Yedekler: Sulla, Sukhotsky, Nono, Cavric

Teknik Direktör: Jan Kozak

Goller: Roco (dk. 75), Adem Ljajic (dk. 90+2 pen.) (Beşiktaş), Erik Daniel (dk. 35) (Slovan Bratislava)

Sarı kartlar: Necip, Caner, Gökhan, Elneny, Adem Ljajic, Abdullah Avcı (Teknik Direktör) (Beşiktaş), Kamps, Holman, Rabiu, Abena, Jan Kozak (Teknik Direktör) (Slovan Bratislava)

(İHA)