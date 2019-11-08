Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Braga: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Braga: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Braga: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Braga ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi: Braga: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Braga ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 3-1 mağlup ayrılarak, Avrupa serüvenine nokta koydu.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada savunmanın arkasına sarkan Barbosa'nın ceza sahası içinden vuruşunda top yandan auta çıktı.


53. dakikada sağ kanattan Galeno'nun ortasında ceza sahası içinde Barbosa'nın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.


68. dakikada sağ kanattan Eduardo'nun ortasında altıpasta Fonte'nin şutunda Karius gole izin vermedi.


78. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Güven'in yerden şık vuruşunda kaleci köşeye giden topu güçlükle çeldi.


81. dakikada sol kanattan Galeno'nun ortasında altıpas noktası üzerinde Eduardo'nun dokunuşunda top filelere gitti. 3-1


Stat: Municipal de Braga


Hakemler: Gediminas Mazeika xx, Vytautas Simkus xx, Vytenis Kazlauskas xx


Braga: Carvalho xxx, Wallace xx, Bruno Viana xx, Esgaio xx, Sequeira xx, Barbosa xxx, Palhinha xx, Andre Horta xx (Trincao dk. 77 x), Galeno xxx, Ricardo Horta xx (Eduardo dk. 60 xx), Paulinho xxx (Fonte dk. 68 x)


Yedekler: Magalhaes, Pablo Santos, de Souza, Diogo Viana


Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto


Beşiktaş: Karius x, Roco xx, Vida xx, Caner Erkin x (Rebocho dk. 63 x), Necip Uysal x, Kartal Kayra Yılmaz x (Elneny dk. 72 x), Boyd xx, Oğuzhan Özyakup x, Lens x, Umut Nayir x, Güven Yalçın xx (Erdem Seçgin dk. 88 ?)


Yedekler: Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Ljajic


Teknik Direktör: Recep Uçar


Goller: Paulinho (dk. 14 ve 36), Eduardo (dk. 81) (Braga), Boyd (dk. 29) (Beşiktaş)


Kırmızı kart: Lens (dk. 44) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Caner Erkin, Roco (Beşiktaş), Bruno Viana (Braga) - PORTO

Beşiktaş, Eduardo, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
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