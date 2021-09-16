UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada savunmanın arkasına sarkan Kamada'nın pasında Lammers topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
74. dakikada ceza sahası sağ kanatta topla buluşan Kostic'in bomboş durumdaki vuruşunda Altay gole izin vermedi. Ardından Kim Min-Jae topu uzaklaştırdı.
90. dakikada Rossi'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıyla kalan Pelkas, Trapp tarafından düşürülünce hakem penaltı kararı verdi.
90+2. dakikada penaltı atışını kullanan Pelkas'ın şutunu kaleci Trapp çeldi. Dönen topu Berisha ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol geçersiz sayıldı.
Stat: Deutsche Bank Park
Hakemler: Maurizio Mariani xx, Matteo Passeri xx, Alessandro Costanzo xx
E.Frankfurt: Trapp xx, Durm xx, N'Dicka xx, Hinteregger xx, da Costa xx, Sow xx, Jakic xx, Kamada xx, Lammers xxx, Kostic xxx, Borre xx
Yedekler: Ramaj, Toure, Chandler, Melo, Ilsanker, Hrustic, Hasebe, Barkok, Lindstrom, Hauge, Paciencia
Teknik Direktör: Michael Angerschmid
Fenerbahçe: Altay Bayındır xxx, Serdar Aziz xx, Kim xx, Szalai xxx, Osayi Samuel xx, Mert Hakan xx (Max Meyer dk. 76 x), Gustavo xxx, Ferdi Kadıoğlu xx (Muhammed dk. 76 x), Mesut Özil xxx (Pelkas dk. 77 x), Valencia xx (Berisha dk. 75 x),Rossi xx
Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Filip Novak, Arda Güler, Fatih Yiğit Şanlitürk
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Goller: Lammers (dk. 41) (Eintracht Frankfurt), Mesut Özil (dk. 10) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Max Meyer, Gustavo, Berke (Fenerbahçe), Jakic (Frankfurt) - FRANKFURT
Kaynak: İHA
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