Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi Eleme maçında şike iddiası!
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UEFA Avrupa Ligi Eleme maçında şike iddiası!

25 dakika önce

Gürcistan'ın Saburtalo takımı ile Ermenistan'ın Ararat takımı arasında Tiflis'te oynanan maçta şike olduğuna dair şüpheler sonucu Saburtalo, ülkesinin federasyonuna başvuruda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi Eleme maçında şike iddiası!, System.String[]
Gürcistan'ın Saburtalo takımı ile Ermenistan'ın Ararat takımı arasında Tiflis'te oynanan maçta şike olduğuna dair şüpheler sonucu Saburtalo, ülkesinin federasyonuna başvuruda bulundu.

Konuya ilişkin, Tiflis ekibi, Gürcistan'ın Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunarak, maç hakkında araştırmaların yapılmasını istedi. Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise, "Saburtalo FK'nın temyizi UEFA'ya gönderilecek. Şike olması halinde UEFA mutlaka Gürcistan tarafına bilgi aktaracaktır" İfadesine yer verdi.

14 Ağustos'ta Saburtalo ve Ararat arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu maçında Ermenistan ekibi mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Turun ilk maçında ise Saburtalo rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Gürcistan'da devlet mayıs ayında yerel ligler için de şike operasyonu yapmıştı. Operasyonda 8'i faal 11 futbolcu gözaltına alınmıştı. - TİFLİS
Gürcistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:57 Kaynak: İHA
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