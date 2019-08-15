UEFA Avrupa Ligi: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Partizan: 0 (Maç devam ediyor)
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Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Sırp ekibi Partizan ile mücadele ediyor.
Evkur Yeni Malatyaspor Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:23 Kaynak: İHA
, UEFA Avrupa
Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Sırp ekibi Partizan
ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası Malatya ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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