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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)

09.12.2021 21:39
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Trapp'ta kaldı.

65. dakikada Berisha'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Trapp'ta kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Srdjan Jovanovic xx, Uros Stojkovic xx, Milan Mihajlovic xx

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Serdar Aziz xx, Kim xx, Szalai xx, Sangare xx, Zajc xx (Meyer dk. 76 x), Sosa xx (Gustavo dk. 72 x), Novak xx (Osayi- Samuel dk. 72 x), İrfan Can Kahveci xxx (Rossi dk. 76 x), Berisha xx, Pelkas xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 81 ?)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Tisserand, Fatih Şanlıtürk, Arda Okan Kurtulan

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Eintracht Frankfurt: Trapp xx, Hasebe xx, N'dicka xx, Tuta xx, Chandler xx (Da Costa dk. 69 x), Jakic xx (Rode dk. 69 x), Sow xxx (Hrustic dk. 78 x), Kostic xx, Kameda xx, Hauge xx (Lammers dk. 69 x), Borre xxx (Pacienca dk. 60 x)

Yedekler: Ramaj, Ilsanker, Hinteregger, Toure, Lenz, Barkok, Durm

Teknik Direktör: Oliver Glasner

Goller: Sow (dk. 29) (Eintracht Frankfurt), Berisha (dk. 42) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Pelkas, Sosa (Fenerbahçe), Chandler, N'dicka, Paciencia (Eintracht Frankfurt)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Alman, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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