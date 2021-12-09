UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Trapp'ta kaldı.
65. dakikada Berisha'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Trapp'ta kaldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Srdjan Jovanovic xx, Uros Stojkovic xx, Milan Mihajlovic xx
Fenerbahçe: Berke Özer xx, Serdar Aziz xx, Kim xx, Szalai xx, Sangare xx, Zajc xx (Meyer dk. 76 x), Sosa xx (Gustavo dk. 72 x), Novak xx (Osayi- Samuel dk. 72 x), İrfan Can Kahveci xxx (Rossi dk. 76 x), Berisha xx, Pelkas xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 81 ?)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Tisserand, Fatih Şanlıtürk, Arda Okan Kurtulan
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Eintracht Frankfurt: Trapp xx, Hasebe xx, N'dicka xx, Tuta xx, Chandler xx (Da Costa dk. 69 x), Jakic xx (Rode dk. 69 x), Sow xxx (Hrustic dk. 78 x), Kostic xx, Kameda xx, Hauge xx (Lammers dk. 69 x), Borre xxx (Pacienca dk. 60 x)
Yedekler: Ramaj, Ilsanker, Hinteregger, Toure, Lenz, Barkok, Durm
Teknik Direktör: Oliver Glasner
Goller: Sow (dk. 29) (Eintracht Frankfurt), Berisha (dk. 42) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Pelkas, Sosa (Fenerbahçe), Chandler, N'dicka, Paciencia (Eintracht Frankfurt)
(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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