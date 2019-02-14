Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - Benfica: 0 (Maç Devam Ediyor)

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - Benfica: 0 (Maç Devam Ediyor)

57 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - Benfica: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:22 Kaynak: İHA

Benfica, Galatasaray, Avrupa, Spor
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