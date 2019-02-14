UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - Benfica: 0 (Maç Devam Ediyor)
57 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk ediyor.
UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray
, Portekiz
ekibi Benfica
'yı konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:22 Kaynak: İHA
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