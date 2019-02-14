UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - Benfica: 1 (İlk Yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı) 12. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Felix'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 19. dakikada sağ taraftan Linnes'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere gitti. 26. dakikada hakem Manzano ceza sahası içerisinde Marcao'nun topa elle müdahale ettiğini tespit etti ve penaltıya hükmetti. 27. dakikada Salvio'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti. 0-1 35. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Fernando'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Vlachodimos'ta kaldı.



Stat: Türk Telekom Hakemler: Jesus Gil Manzano xx, Roberto Alonso xx, Diego Barbero Sevilla xx Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Belhanda xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Diagne xx Yedekler: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet, Selçuk, Sinan, Donk, Yunus Teknik Direktör: Fatih Terim Benfica: Vlachodimos xx, Corchia xx, Ruben Dias xx, Ferreira xx, Yuri Ribeiro xx, Salvio xx, Gedson xx, Florentino xx, Cervi xx, Felix xx, Seferovic xx Yedekler: Svilar, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic, Samaris, Andre Almeida, Filipe Teknik Direktör: Bruno Lage Gol: Salvio (dk. 27 pen.) (Benfica) Sarı kartlar: Fernando (Galatasaray), Gedson (Benfica)



(İHA)

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