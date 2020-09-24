UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Hajduk Split: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Hajduk Split: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Hajduk Split: 0 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Gyursco'nun sağ kanattan içeri yaptığı ortada ön direkte Juric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

21. dakikada Gyurcso'nun sol kanattan ceza sahası içerisine girerek içeri çevirdiği topa Linnes'ten sekerek yükseklik kazandı. Havalanan topa Jradi'nin yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada sol taraftan Ömer'in kullandığı kornerde kale önünde Marcao kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada sağ taraftan Linnes'in ortaladığı topa arka direkte Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

41. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Linnes ortasını açtı. Kale önünde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Craig Leigh Pewson xx, Lee Betts xx, Ian Hussin xx

Galatasaray: Fatih xx, Linnes xx, Donk xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xx, Taylan xx, Feghouli xx, Etebo xx, Ömer xx, Babel xx, Diagne xx

Yedekler: Okan, Elabdellaoui, Falcao, Belhanda, Luyindama, Emre Kılınç, Arda

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hajduk Split: Posavec xx, Jakolis xx, Vuskovic xx, Mujakic xx, Colina xx, Jradi xx, Caktas xx, Juric xx, Jairo xx, Gyursco xx, Diamantakos xx

Yedekler: Ljubic, Dimitrov, Nejasmic, Krekovic, Atanasov, Todorovic

Teknik Direktör: Hari Vukas

Sarı kartlar: Mujakic (Hajduk Split), Ömer Bayram (Galatasaray) - İSTANBUL

Hajduk Split, Galatasaray, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 Hajduk Split: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

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