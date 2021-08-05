UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 St. Johnstone: 1 (Maç sonucu)

58. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Jason Kerr, topu filelere gönderdi. 0-1

55. dakikada Aytaç Kara 'nın geri pasında topu kontrol edemeyen Muslera , ceza sahası içerisinde kendisinden topu almak isteyen Chris Kane'i düşürünce hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi. Muslera da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray , evinde İskoç St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.

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