Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Benfica: 2 (Maç Sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Benfica: 2 (Maç Sonucu)

48 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Benfica'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Benfica: 2 (Maç Sonucu), System.String[]
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Benfica'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 12. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Felix'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 19. dakikada sağ taraftan Linnes'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere gitti. 26. dakikada hakem Manzano ceza sahası içerisinde Marcao'nun topa elle müdahale ettiğini tespit etti ve penaltıya hükmetti. 27. dakikada Salvio'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti. 0-1 35. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Fernando'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Vlachodimos'ta kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 50. dakikada sağ taraftan Nagatomo'nun yaptığı ortada arka direkte Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1 64. dakikada Dias'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Seferovic'in kaleciyle karşı karşıya kalarak çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2 69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Corchia'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. 81. dakikada sağ taraftan Mariano'nun içeri çevirdiği top savunmadan döndü. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topu önünde bulan Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Türk Telekom Hakemler: Jesus Gil Manzano xx, Roberto Alonso xx, Diego Barbero Sevilla xx Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx (Mariano dk. 73 x), Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Belhanda xx, Fernando xx, Ndiaye xx (Sinan dk. 73 x), Feghouli xx, Onyekuru xx, Diagne xx Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet, Selçuk, Donk, Yunus Teknik Direktör: Fatih Terim Benfica: Vlachodimos xx, Corchia xx, Ruben Dias xx, Ferreira xx, Yuri Ribeiro xx, Salvio xxx (Gabriel dk. 47 x), Gedson xx (Samaris dk. 87 ?), Florentino xx, Cervi xx (Krovinovic dk. 81 ?), Felix xx, Seferovic xxx Yedekler: Svilar, Zivkovic, Andre Almeida, Filipe Teknik Direktör: Bruno Lage Goller: Salvio (dk. 27 pen.), Seferovic (dk. 64) (Benfica), Luyindama (dk. 54) (Galatasaray) Sarı kartlar: Fernando, Ndiaye, Nagatomo (Galatasaray), Gedson, Gabriel, Felix (Benfica)

(BA-TK-S)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Avrupa, Benfica, Galatasaray, Spor
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