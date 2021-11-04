UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Lokomotiv Moskova: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Morutan'ın şutunda top kaleci Guilherme'de kaldı.
72. dakikada Maradishvili'nin ceza sahası içinde arka direğe verdiği pasta topla buluşan Kamano boş kaleye topu gönderdi. 1-1
81. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışında alan Halil'in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
86. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta direkten dönen top kaleci Guilherme'ye çarpıp oyun alanına geri döndü.
88. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Smolov'un kafa vuruşunda topu kaleci Muslera çıkardı. Dönen topu alan Paim'in vuruşunu Muslera kontrol etti.
Stat: Nef
Hakemler: Sandro Scharer xx, Bekim Zogaj xx, Jonas Erni xx
Galatasaray: Fernando Muslera xx, DeAndre Yedlin xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx (Ömer Bayram dk. 76 xx), Berkan Kutlu xx, Cicaldau xx, Sofiane Feghouli xxx (Barış Alper Yılmaz dk. 71 xx), Olimpiu Morutan xx (Mustafa Muhammed dk. 76 xx), Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx (Mbaye Diagne dk. 89 ?)
Yedekler: İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Fatih Terim
Lokomotiv Moskova: Guilherme xx, Nenakhov xx (Dmitry Zhivoglyadov dk. 46 xx), Borinov xx, Jedvaj xx, Rybus xx, Kerk xx, Maradishvili xx, Beka xx (Murilo Paim dk. 85 ?), Rybchinskii xx (Kamano dk. 65 xxx), Lisakovich xx (Smolov dk. 46 xx), Rifat Zhemaletdinov xx
Yedekler: Khudyakov, Andrey Savin, Silyanov, Petrov, Chyorny
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Goller: Sofiane Feghouli (dk. 43) (Galatasaray), Kamano (dk. 72) (Lokomotiv Moskova)
Sarı kartlar: DeAndre Yedlin, Barış Alper Yılmaz, Diagne, Halil (Galatasaray), Nenakhov, Jedvaj, Barinov, Zhivoglyadov (Lokomotiv Moskova)
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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