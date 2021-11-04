UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Lokomotiv Moskova: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

88. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Smolov'un kafa vuruşunda topu kaleci Muslera çıkardı. Dönen topu alan Paim'in vuruşunu Muslera kontrol etti.

86. dakikada Ömer Bayram 'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta direkten dönen top kaleci Guilherme'ye çarpıp oyun alanına geri döndü.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 sürücü ise ağır yaralandı

Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı

Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti