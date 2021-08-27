UEFA Avrupa Ligi grup kurasının ardından

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, sarı-kırmızılıların hedefinin katıldığı her turnuvada şampiyonluk olduğunu belirtip, UEFA Avrupa Ligi kupasını bir kez daha Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonu grup kurasında Galatasaray'ın Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile eşleştiği E Grubu'nu değerlendiren Bikem Kanık, "Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Kupayı tabii ki bir kere daha ülkemize getirmek isteriz. Hiçbir zaman, hiçbir organizasyonda başka bir hedefle yola çıkmamız beklenemez ama bu sonuçta bir spor müsabakası. Bizim de uzun vadede hedeflerimiz ve stratejimiz var. Bu planlar doğrultusunda yer aldığımız bütün organizasyonlarda elimizden gelenin en iyisini yapmalı, en iyi performansı sergilemeli ama her zaman birinciliği hedeflemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bu sene genç ve başarıya aç oyuncuları tecrübeli isimlerle harmanlayarak bir kadro oluşturduklarını kaydeden Bikem Kanık, "Güzel bir grup ve ilginç maçlar olacak. Genç oyuncuların kulübe, ülkeye adaptasyonu için zamana ihtiyaç var. Galatasaray zaten Avrupa kupalarında yarışmaya çok alışık bir camia. Genlerimizde var. Bu duruma, Galatasaray'ın kültürüne çok çabuk adapte olacaklarını ve kendilerini rahat hissedeceklerini düşünüyorum. İyi performans göstereceklerine inanıyorum. Oynatamadığımız oyuncuların grup aşamasında kadroya yazılmasıyla değişik bir takım izleteceğiz." şeklinde konuştu.

Longoria: "Çok iyi ve dengeli bir grup"

Olympique Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, zorlu bir grupta mücadele edeceklerini belirtti.

Rekabetçi bir grupta yer aldıklarını aktaran Longoria, "Grupta düzenli olarak Avrupa'da oynayan 4 takım yer alıyor. Dört güzel ambiyans, stat ve antrenörün bulunduğu bir grup. Fatih Terim, Maurizio Sarri, Jorge Sampaoli, Marko Nikolic gibi önemli teknik direktörler var. Çok iyi ve dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Her sonuca açık maçlar olacaktır. Bu turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Küçük detaylar grupta sonucu belirleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki maçlarda Galatasaray taraftarının klasikleşen ambiyansını yaşayacaklarını kaydeden Longoria, Moskova, Roma, Marsilya ve İstanbul'da güzel maçlar oynanacağına inandığını ifade etti.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Marsilya'daki kariyerine iyi başladığını da vurgulayan Longoria, "Sezonun ilk iki maçında iki gol attı. Performansından memnunuz. Buraya dönerek Galatasaray'a karşı oynayacak olması güzel. Onu kadromuza kattığımız için sevinçliyiz." diye konuştu.