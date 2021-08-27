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UEFA Avrupa Ligi grup kurasının ardından - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi grup kurasının ardından

27.08.2021 16:05

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi kurasından memnun olduğunu ve gruptan çıkma şanslarını yüksek gördüğünü söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi kurasından memnun olduğunu ve gruptan çıkma şanslarını yüksek gördüğünü söyledi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu grup kurasında Fenerbahçe'nin Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleştiği D Grubu'nu değerlendiren Ali Koç, "Gruptan çıkma şansımızı çok yüksek görüyorum, çektiğimiz kuradan mutluyum. Ülke olarak acil puanlara ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmayı kaybettikten sonra seneye Avrupa'ya 4 takımla gitme riskimiz var. Bu da Türk futbolu için facia olur. Puanları toplamak durumundayız. Dün Beşiktaş nispeten çok kuvvetli olan takımların bulunduğu bir kurada iyi bir kura çekti. Biz bence iyi bir kura çektik. Galatasaray'ın kurası bizden biraz daha zor gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki ülke sıralamasında geri düştüğünü ama aradaki puan farkının kapanabileceğini belirten Ali Koç, "Bir takım, iki takım üst üste iki sezon puanları topladığı zaman arayı kapatmak gayet mümkün. İnşallah tekrar Şampiyonlar Ligi'ne katılabilen bir Türkiye olur. Bunun için de hepimiz omuz omuza verip Avrupa'da Türk takımlarının kazanması için çalışmalıyız, dua etmeliyiz. Yapamayacağımız bir iş değil." diye konuştu.

Transferde görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Koç, "Önümüzdeki en büyük engel, finansal fair play. Sattığın kadar alabiliyorsun. Biz çok oyuncu sattık ama Avrupa'da olmadığımız dönemlerde olduğu için o satışlar hesaplamaya ne yazık ki girmiyor. 2019'da son katıldığımız dönemden rakamlar hesaplanmaya başlıyor. Kiralama veya bonservissiz oyuncular üzerine odaklanıyoruz. Hocamızın verdiği isimler var, görüşmeler devam ediyor. Önemli olan bunları hem finansal fair play kurallarına uyarak hem de 2 Eylül'e yetiştirip onları Avrupa kupalarına kaydettirmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Vitor Pereira'ya şapka çıkarmak lazım. Altyapıya çok önem veren bir teknik direktör"

Ali Koç, genç oyuncuların sergilediği performanstan çok mutlu olduğunu ve bu konuda teknik direktör Vitor Pereira'nın hakkını vermek gerektiğini ifade etti.

Gençler başarılı oldukça takım içindeki havanın da farklı hale geldiğini aktaran Fenerbahçe Kulübü Başkanı, "Gençlerin performansından çok memnunuz, çok umutluyuz. Gol sevinçlerinin fotoğraflarına bakıyorsunuz, gençler ağabeyleriyle sarmaş dolaş. Vitor Pereira'ya şapka çıkarmak lazım. Onun kariyerinde bu var. Altyapıya çok önem veren bir teknik direktör. Yıllarca Porto altyapısında çalıştı. Dolayısıyla onun genlerinde olan bir şey, aynı zamanda cesaretli." şeklinde konuştu.

Bazen talihsizliklerin fırsatlar doğurduğunu vurgulayan Ali Koç, "Sakatlıksız geçen bir kamptan sonra liglerin başlamasıyla 6 önemli oyuncumuzu kaybettik ama bu da bir fırsat yarattı. Gençler çıktılar, oynadılar, güven kazandılar, gol attılar, asist yaptılar. Görünen o ki daha da fazla süre alacaklar. Altyapı çalışmalarımız yavaş yavaş meyve vermeye başlayacak demiştim. Tahir Karapınar'ı da tebrik ediyorum. Güzel çalışmalar yapıyor. İyi futbolcu olmak kadar iyi insan olmak da önemli. O yönde de iyi eğitimler yapıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

"250 milyon lira bizim kaybımız açısından hiçbir şey, çerez parası"

Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonuna 250 milyon liralık tazminat davası açmalarına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"250 milyon lira bizim kaybımız açısından hiçbir şey, çerez parası. Çünkü bizim ciddi anlamda itibarımız zedelendi. Bu daha başlangıç. Sadece bir sezon Avrupa kupalarına gitmemekle kalmadık. Elimizdeki oyuncuları elden çıkarmak zorunda kaldık. Şampiyonluk şansımızı olumsuz etkileyecek transferler yapmak zorunda kaldık. Sistemin Fenerbahçe ile helalleşmesi gerekiyor. Bize reva görülen muamelenin bir bedeli olmak zorunda. Bunun üstüne koyacağımız başka davalar da olacak. Bu sürecin en kısa zamanda sonuca varılmasını istiyoruz."

UEFA Avrupa Ligi grup kurasının ardından
UEFA Avrupa Ligi grup kurasının ardından
UEFA Avrupa Ligi grup kurasının ardından
UEFA Avrupa Ligi grup kurasının ardından

Fenerbahçe, Türkiye, Ali Koç, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UEFA Avrupa Ligi grup kurasının ardından - Son Dakika


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